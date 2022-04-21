Блокада Маріуполя та відмова РФ від режиму тиші: головні заяви влади за 21 квітня

У Маріуполі дуже складна ситуація. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні російське вторгнення триває вже 57-й день. Українські військові доблесно обороняють наші міста та відтісняють ворога, однак є складні ділянки, такі як Маріуполь.

Сайт "Сегодня" зібрав головні заяви української влади за 20 квітня.

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Маріуполь заблоковано

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішній день неможливо розблокувати захоплений Маріуполь. За його словами, окупанти продовжують обстрілювати місто та людей, тож від Маріуполя практично нічого не залишилося.

"Робимо все, що можемо. Місто заблоковане навіть не у військовому форматі , заблоковані місцеві жителі, люди похилого віку, діти, військові Це більше схоже не на війну, а на терористичну операцію з боку Росії", – заявив президент.

За його словами, знищено 95-98% усіх будівель – школи, садки, житлові квартали, заводи, набережна. Російські окупанти бомбардують із літаків, артилерією, ракетами. Вони стріляють по всьому місту, тому люди бояться вийти з укриттів.

Евакуація продовжується

Ситуація безпеки складна та можливі зміни, тому слід стежити за офіційними повідомленнями. Віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що 21 квітня, у Маріуполі триває евакуація жінок, дітей та літніх людей. Посадка до автобусів на бульварі Шевченка на кільці біля торгового центру Порт-Сіті о 14:00.

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Великоднього перемир'я не буде

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця повідомив, що російська сторона відмовилася встановити великоднє перемир'я . Перемир'я мало бути з четверга до неділі

"Позиція московського фюрера була озвучена вже за кілька годин на Радбезі", – розповів Кислиця.

Україна може вдарити по Кримському мосту

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов не виключив, що українська армія завдасть удар по Кримському мосту .

"Якби ми мали можливість це зробити, ми б це зробили. Якщо буде можливість, ми це обов'язково зробимо", – розповів він.

Втрати російських окупантів становлять 21 000 людей

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.04 орієнтовно склали: