Колишньому меру Києва оголосили підозру за зраду Батьківщини

Леонід Черновецький публічно підтримав війну Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому повідомлено про підозру. 25 лютого колишній очільник столиці в соцмережах закликав визнати кордони так званих "ЛДНР" та відмовився називати війною повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Черновецького звинувачують у публічних закликах та поширенні матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України).

За даними слідства, наступного дня після початку повномасштабної воєнної агресії РФ проти України ексмер столиці на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка".

"Згідно з висновками судової лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Скандальна заява Черновецького

Колишній мер столиці, який вже багато років перебуває за межами України, несподівано публічно виправдав Путіна за війну.

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Черновецький в одному з дописів заявив, що розрив дипломатичних відносин України з РФ "призведе до великих людських страждань".

Після того, як в коментарях почали скаржитися, Черновецький вступив у дискусію. Там він назвав бомбардування українських міст "демонструванням сили РФ" і відмовився називати війну війною.

"Визнають кордони ("ЛДНР" – УНІАН) – відразу все закінчиться. У ту ж секунду. Це можна і потрібно було зробити 8 років тому замість бомбардувань цивільних об'єктів і залякування населення", – написав колишній очільник столиці.

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Раніше ми писали, що уряд Російської Федерації виключив колишнього мера Києва Леоніда Черновецького із санкційного списку.

Нагадаємо, ще в 2017 році за рішенням Печерського суду було отримано дозвіл на затримання ексмера Києва Леоніда Черновецького для взяття його під варту.