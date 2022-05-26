"Цілилися танком і БМП, а отримали по дупі". На Миколаївському напрямку ЗСУ розбили бригаду окупантів

На Миколаївщині українські військові розбили групу окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук

Окупанти пішли у наступ, але були вибиті українськими військовими.

"Гарна новина прийшла з Миколаївського напрямку. Там наші хлопці врізали москаликам по саму не хочу. Одним словом – групка нелюдів зібралася вийти на наші позиції. Посилилися танком, БМП, полізли... Отримали не тільки по потилиці, а й по дупі. І все, нема тієї групки. Нагадаю, що на тому напрямку є й наші хлопці – одесити, 28 механізована окрема бригада. Дякую всім, хто з Одесою мамою та Миколаєвом", – сказав Братчук.