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"Цілилися танком і БМП, а отримали по дупі". На Миколаївському напрямку ЗСУ розбили бригаду окупантів

Наталія Магдик
26 травня, 19:27
На Миколаївському напрямі ЗСУ ліквідували групу російських окупантів

Українські військові ліквідували групу окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині українські військові розбили групу окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук

Отримали по саме не можу

Окупанти пішли у наступ, але були вибиті українськими військовими.

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"Гарна новина прийшла з Миколаївського напрямку. Там наші хлопці врізали москаликам по саму не хочу. Одним словом – групка нелюдів зібралася вийти на наші позиції. Посилилися танком, БМП, полізли... Отримали не тільки по потилиці, а й по дупі. І все, нема тієї групки. Нагадаю, що на тому напрямку є й наші хлопці – одесити, 28 механізована окрема бригада. Дякую всім, хто з Одесою мамою та Миколаєвом", – сказав Братчук.

Втрати окупантів

  • особового складу – близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків – 1315 (+10) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) одиниць,
  • артилерійських систем – 617 (+11) одиниць,
  • РСЗВ – 201 (+0) одиниця,
  • засобів ППО – 93 (+0) одиниці,
  • літаків – 206 (+0) одиниць,
  • вертольотів – 170 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) одиниць,
  • крилатих ракет – 114 (+2) одиниць,
  • кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) одиниць,
  • спеціальної техніки – 47 (+3) одиниць.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.