"Цілилися танком і БМП, а отримали по дупі". На Миколаївському напрямку ЗСУ розбили бригаду окупантів

Українські військові ліквідували групу окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
На Миколаївщині українські військові розбили групу окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук
Отримали по саме не можу
Окупанти пішли у наступ, але були вибиті українськими військовими.
"Гарна новина прийшла з Миколаївського напрямку. Там наші хлопці врізали москаликам по саму не хочу. Одним словом – групка нелюдів зібралася вийти на наші позиції. Посилилися танком, БМП, полізли... Отримали не тільки по потилиці, а й по дупі. І все, нема тієї групки. Нагадаю, що на тому напрямку є й наші хлопці – одесити, 28 механізована окрема бригада. Дякую всім, хто з Одесою мамою та Миколаєвом", – сказав Братчук.
Втрати окупантів
- особового складу – близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано,
- танків – 1315 (+10) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) одиниць,
- артилерійських систем – 617 (+11) одиниць,
- РСЗВ – 201 (+0) одиниця,
- засобів ППО – 93 (+0) одиниці,
- літаків – 206 (+0) одиниць,
- вертольотів – 170 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) одиниць,
- крилатих ракет – 114 (+2) одиниць,
- кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 (+8) одиниць,
- спеціальної техніки – 47 (+3) одиниць.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.