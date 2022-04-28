Деблокада "Азовсталі" можлива – Зеленський після зустрічі з генсеком ООН

Зустріч Зеленського із Гутеррішем. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, успішний результат розблокування металургійного заводу "Азовсталь" у Маріуполівсе ще можливий.
Про це він сказав після зустрічі з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем, повідомляє The Guardian.
Зі свого боку генсек ООН заявив, що робить все можливе для евакуації людей з "Азовсталі". Також Гутерреш назвав Маріуполь "кризою у кризі".
Крім того, він сказав, що він мав інтенсивні переговори з Зеленським, щоб евакуація з Маріуполя стала реальністю.
Путін зустрівся з генсеком ООН
- Президент РФ Володимир Путін 26 квітня у Москві зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем для обговорення війни в Україні
- Під час зустрічі тет-а-тет генеральний секретар підтвердив позицію Організації Об'єднаних Націй щодо України. Сторони обговорили пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення з гарячих точок, а саме з Маріуполя.
- Господар Кремля "дав принципову згоду", але подальші кроки ще будуть обговорюватися.
- Крім того, читайте, що Путін набрехав генсеку ООН про Маріуполь, "зелені коридори", Бучу та загалом про війну.
Також нагадаємо, генсек ООН побував у зруйнованій Бородянці.