Дуда повстав проти Макрона та Шольца через Україну: цитати світових лідерів за 9 червня

Політики країн Польщі, Британії та Литви, які "за" Україну / Колаж "Сьогодні"

Віддані союзники України продовжують висловлювати підтримку нашій країні та шукати шляхи розблокування зерна. Також обговорювали смертний вирок самопроголошеної "ДНР", який у порушення всіх міжнародних норм присудили двом підданим Великої Британії та громадянину Марокко.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати за 9 червня.

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Обличчя Путіна

Президент Польщі Анджей Дуда вже прямо заявив європейським колегам, що з Путіним, як і з Гітлером нічого розмовляти по 100 годин.

"Я вражений усіма тими переговорами, які зараз ведуться з Путіним. Канцлер Шольц, президент Еммануель Макрон. Ці розмови марні. Що вони роблять? Вони лише легітимізують особу, відповідальну за злочини, скоєні російською армією в Україні. Він відповідає за це. Він прийняв рішення спрямувати туди війська. Йому підпорядковуються командири. Путін. Хтось так розмовляв з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хтось сказав, що Адольфу Гітлеру потрібно зберегти обличчя? Що ми повинні діяти так, щоб не було принизливо для Адольфа Гітлера? Я не чув такого", – розповів виданню Bild польський друг України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц абсолютно ігнорує такі випади, але висловлює стурбованість обстрілами міст України, що продовжуються.

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"Не зумівши захопити всю Україну і відвівши свої війська від Києва, Путін нині бомбардує райони на сході, особливо Донбас, й, мабуть, вважає, що якщо він там все розбомбить, то потім це може стати частиною російської імперії", – сказав німецький політик, від якого чекали повідомлення, коли ж точно чекати на зброю для боротьби з "імператором", який не відбувся.

"Лише керована тваринами країна могла розпочати таку війну, яку почала Росія. Я не здивований, що і в політиці ці "люди" не діють по-людськи. І ми маємо реагувати відповідно – бути готовими захищати себе та союзників, політичними, дипломатичними чи іншими способами", – сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Відновлення

У Німеччині думають, за чий рахунок відновлювати Україну.

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"Відновлення країни коштуватиме великих грошей. Україна не зможе зробити це самотужки. Тому нам потрібно обговорити, як залучити до цього Росію", – заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман.

З думкою про наше зерно

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі висловлює занепокоєння з приводу українського зерна, що пропадає.

"Нам необхідно розблокувати мільйони тонн зернових, які застрягли там через війну. Ми маємо запропонувати президенту Зеленському необхідні йому гарантії, що порти не будуть атаковані", – заявив Маріо Драгі.

Вирок

"Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну та Шону Піннеру, яких затримали російські проксі на сході України. Вони військовополонені. Інше – помилкове судження, яке абсолютно не має законної сили. Мої думки з їхніми сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти їм", – написала глава МЗС Великобританії Ліз Трасс на своїй сторінці у Twitter.

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