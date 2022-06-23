"Це перемога! Ми чекали на неї 120 днів і 30 років", – Зеленський привітав Україну з кандидатством у ЄС

Переговори були складними. Зеленський був на відеозв'язку з Брюсселем / Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський підтвердив здобуття Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Ролик із привітаннями всіх нас та з найближчими планами на майбутнє лідер України виклав на своїй сторінці в Instagram.
Заява
"Щойно отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога і відпочинемо. А може, спочатку відбудуємо Україну і потім уже відпочинемо. Може, навіть переможемо, відбудуємо і вступимо до ЄС, і потім вже відпочинемо. А може, й не відпочинемо... Хоча, ні, діти образяться. Але ми обов'язково переможемо", – заявив Володимир Зеленський.
Складна дорога
- Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. Днем раніше деякі глави європейських країн висловилися за інтеграцію з Україною.
- Тоді ж в ЄС підтвердили, що хочуть прийняти Україну до Союзу. Проте не уточнили, чи виконають вимогу президента щодо швидкого приєднання нашої країни.
- 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
- Україні офіційно рекомендували надати статус кандидата на членство у ЄС. Таке рішення винесла Єврокомісія 17 червня у Брюсселі,
- Трохи раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
- Країни Європейського Союзу сьогодні, 23 червня, надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС. До цього на зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку.