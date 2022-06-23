"Це перемога! Ми чекали на неї 120 днів і 30 років", – Зеленський привітав Україну з кандидатством у ЄС

Переговори були складними. Зеленський був на відеозв'язку з Брюсселем / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підтвердив здобуття Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Ролик із привітаннями всіх нас та з найближчими планами на майбутнє лідер України виклав на своїй сторінці в Instagram.

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"Щойно отримали кандидатство. Це перемога. Чекали 120 днів і 30 років. А потім переможемо ворога і відпочинемо. А може, спочатку відбудуємо Україну і потім уже відпочинемо. Може, навіть переможемо, відбудуємо і вступимо до ЄС, і потім вже відпочинемо. А може, й не відпочинемо... Хоча, ні, діти образяться. Але ми обов'язково переможемо", – заявив Володимир Зеленський.

Складна дорога