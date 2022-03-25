Гарантами безпеки України мають бути постійні члени ООН – Єрмак

Єрмак розповів, хто може стати гарантом безпеки України. Колаж "Сьогодні"
Україна заслуговує бути однією із засновниць нової системи безпеки, і гарантами мають бути постійні члени ООН та інші країни.
Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.
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"Сьогодні в інтерв'ю грузинським журналістам розповів, що Україна заслуговує бути однією із засновниць нової системи безпеки, тому що саме наша країна героїчно протистоїть одній із найбільших армій світу", – сказав Єрмак.
За його словами, гарантами безпеки України мають бути постійні члени ООН, і Україна залучила б до цього також Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль.
"Також отримали інформацію про бажання приєднатися до цього процесу від Італії. Ми зацікавлені у тому, щоб приєднувалися і наші сусіди", – сказав керівник ВП.
Він додав, що це мають бути конкретні працюючі гарантії, оскільки Україна має "негативний досвід Будапештського меморандуму, який більше точно не повторить".
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