Генштаб назвав два найбільш убивчих напрямки для ворога за добу

Генштаб розповів про ситуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку військового вторгнення РФ на територію України наші військові знищили 32 050 особового складу російської армії, також ЗСУ залишили окупантів без 1419 танків та 579 безпілотників. Крім того, найбільші втрати противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
Ситуація станом на 11 червня
Загальні бойові втрати
- особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1419 (+10) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) од.,
- артилерійських систем – 712 (+0) од.,
- РСЗВ – 222 (+0) од.
- засобів ППО – 97 (+0) од.,
- літаків – 212 (+0) од.,
- вертольотів – 178 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од.,
- крилатих ракет – 125 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 54 (+0).
Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив канал "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 11 червня
Коли завершиться війна
- Військовий аналітик Том Купер вважає, що Путіну потрібна перемога за будь-яку ціну, він не може допустити поразки. Наступ він продовжуватиме доти, доки є війська та озброєння.
- Відомий політтехнолог, письменник, а в минулому ще й викладач математики Михайло Шейтельман завдяки математичним розрахункам вирахував, що війна в Україні триватиме максимум до середини лютого 2023-го. Також він зазначав, що це може статися і раніше, оскільки в однієї зі сторін може закінчитися озброєння, а також гроші.
- Американський аналітичний центр ISW вважає, що Путін найближчими місяцями має намір анексувати окуповані південь і схід України і після цього він заявить, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї, розповсюджується на ці території.
- Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що тепер розпочався черговий психологічний етап війни.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо наші військові почнуть контрнаступальну операцію по всьому фронту, то зупинятися на лінії 24 лютого в жодному разі не можна. Принаймні на Донбасі потрібно йти до державного кордону. Говорячи про терміни закінчення війни, він зазначив, що, на жаль, це буде не один місяць. Це буде кілька місяців – можливо, і п'ять, і шість – особливо активна фаза.
- Голова Національної розвідки США Авріл Хейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж, президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.