Генштаб назвав два найбільш убивчих напрямки для ворога за добу

Генштаб розповів про ситуацію в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку військового вторгнення РФ на територію України наші військові знищили 32 050 особового складу російської армії, також ЗСУ залишили окупантів без 1419 танків та 579 безпілотників. Крім того, найбільші втрати противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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Ситуація станом на 11 червня

Загальні бойові втрати

особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1419 (+10) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) од.,

артилерійських систем – 712 (+0) од.,

РСЗВ – 222 (+0) од.

засобів ППО – 97 (+0) од.,

літаків – 212 (+0) од.,

вертольотів – 178 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од.,

крилатих ракет – 125 (+0) од.,

кораблів/катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од.,

спеціальної техніки – 54 (+0).

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив канал "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 11 червня

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Коли завершиться війна