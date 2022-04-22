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Генштаб: ЗСУ ліквідували 21 200 окупантів

Софія Ковнір
22 квітня, 10:16
З початку вторгнення РФ втратила 2162 бойові броньовані машини

Окупанти в Україні зазнають значних втрат. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Генеральний штаб Збройних сил України звітував про те, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 22 квітня.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно становили:

    • особового складу – близько 21 200 осіб;
    • танків – 838 одиниць;
    • бойових броньованих машин – 2162 одиниці;
    • артилерійських систем – 397 одиниць;
    • РСЗВ – 138 одиниць;
    • засобів ППО – 69 одиниць;
    • літаків – 176 одиниць;
    • вертольотів – 153 одиниці;
    • автомобільної техніки – 1523 одиниці;
    • кораблів/катерів – 8 одиниць;
    • цистерн з ПММ-76;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;
    • спеціальної техніки – 27;
    • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

    Дані уточнюються.

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    Втрати РФ в Україні

    "Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати із ЗСУ

    Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності. Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник голови МВС Антон Геращенко.

    - Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову.

    - Взагалі воювати?

    - Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися.

    - Так а що, б**дь, вмирати їхати?

    - Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять.

    - Якого х** вас посилають?

    - А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам, знаєш, що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!

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