Генштаб: ЗСУ ліквідували 21 200 окупантів

Окупанти в Україні зазнають значних втрат. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Генеральний штаб Збройних сил України звітував про те, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 22 квітня.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 21 200 осіб;
- танків – 838 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2162 одиниці;
- артилерійських систем – 397 одиниць;
- РСЗВ – 138 одиниць;
- засобів ППО – 69 одиниць;
- літаків – 176 одиниць;
- вертольотів – 153 одиниці;
- автомобільної техніки – 1523 одиниці;
- кораблів/катерів – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ-76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172;
- спеціальної техніки – 27;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються.
Втрати РФ в Україні
"Нехай краще судять, ніж здохнути": окупанти відмовляються воювати із ЗСУ
Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності. Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник голови МВС Антон Геращенко.
- Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову.
- Взагалі воювати?
- Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися.
- Так а що, б**дь, вмирати їхати?
- Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять.
- Якого х** вас посилають?
- А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам, знаєш, що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!