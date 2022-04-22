Генштаб: ЗСУ ліквідували 21 200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України звітував про те, які втрати зазнали російські війська у війні в Україні станом на 22 квітня.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ на сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.04 орієнтовно становили:

Дані уточнюються.

Втрати РФ в Україні

Російські окупанти все частіше відмовляються від відправлення на передову навіть під страхом кримінальної відповідальності. Перехоплення телефонної розмови одного з окупантів опублікував у YouTube радник голови МВС Антон Геращенко.

- Коротше, така х**ня, всіх відправляють на передову.

- Взагалі воювати?

- Воювати, так... Я написав відмову. 170 людей відмовилися.

- Так а що, б**дь, вмирати їхати?

- Нас, напевно, до прокуратури відвезуть чи до ФСБ. Потім додому повернуть, напевно, судитимуть. Але краще, б**дь, живим бути, ніж здохнути. Зараз ми не доїдемо, якщо поїдемо... На під'їзді там розх**рять.

- Якого х** вас посилають?

- А тому що нема кого, розумієш? Усіх перебили, б**дь, піхоту. Нам, знаєш, що вчора сказали, б**дь? Ми запитали – де літаки, де гелікоптери? А їх шкода! А ви – витратний матеріал. От і все, нах**!