Генштаб ЗСУ: Війська РФ завдали ракетно-бомбових ударів по "Азовсталі"

Окупанти нанесли ракетні удари по Маріуполю / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

РФ продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Загарбники проводять наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил. Окупанти хочуть встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей.Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти та "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

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"На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив, суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів противника, що забезпечує охорону українсько-білоруської та українсько-російської ділянок державного кордону України, не виявлено", - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Корорбочкіно.

Ворог намагався провести штурмові дії на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ, але безуспішно. Окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

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На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій ЗСУ. В місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу "Азовсталь". Окупанти штурмують Попасну.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Князівка та Миколаївка.

"Сили оборони України завдають противнику значних втрат. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено тринадцять танків, три артилерійські системи, сімнадцять одиниць броньованої техніки, чотири бойові броньовані машини та вісімнадцять одиниць автомобільної техніки і чотири паливозаправника", – йдеться у повідомленні.

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Підрозділами протиповітряної оборони також було збито три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

ЗСУ ліквідували 21 600 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили понад 21 600 осіб особового складу, а також українські військові знищили понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бойові втрати противника з 24.02:

особовий склад – близько 21 600 осіб;

танки – 854 одиниці;

бойові броньовані машини – 2205 одиниць;

артилерійські системи – 403 одиниці;

РСЗВ – 143 одиниці;

засоби ППО – 69 одиниць;

літаки – 177 одиниць;

вертольоти – 154 одиниці;

автомобільна техніка – 1543 одиниці;

кораблі/катери – 8 одиниць;

цистерни з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182;

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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