Генштаб ЗСУ: ворог перегруповується для наступу на Лиман

Окупанти продовжують наступати, але водночас зазнають втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 20 квітня російські окупанти продовжують наступальні дії на Сході з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза нанесення ракетно-бомбових ударів російською авіацією по об’єктах на території України з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору республіки Білорусь.

Визначені підрозділи збройних сил республіки продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводять інженерне обладнання позицій та спостережних постів.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах. Реклама

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів "Орлан-10".

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій наших військ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман. Реклама

Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється.

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка.

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь".

Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

У подальшому російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було знищено дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету.

ЗСУ ліквідували 20 600 російських військових і 790 танків

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 600 солдатів і 790 танків. Про це повідомляє в Facebook Генштаб ЗСУ.

У Генштабі заявили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 20 600 осіб ліквідовано;

танків ‒ 790 од.;

бойових броньованих машин ‒ 2041 од.;

артилерійських систем – 381 од.;

РСЗВ – 130 од.;

засоби ППО – 67 од.;

літаків – 167 од.;

гелікоптерів – 147 од.;

автомобільної техніки – 1487 од.;

кораблі/катери – 8 од.;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Також у Генштабі заявили, що дані уточнюються.

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