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Генштаб ЗСУ: ворог перегруповується для наступу на Лиман

Софія Ковнір
20 квітня, 07:27
Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, продовжує штурмові дії у районі заводу "Азовсталь"

Окупанти продовжують наступати, але водночас зазнають втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 20 квітня російські окупанти продовжують наступальні дії на Сході з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза нанесення ракетно-бомбових ударів російською авіацією по об’єктах на території України з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору республіки Білорусь.

  • Визначені підрозділи збройних сил республіки продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводять інженерне обладнання позицій та спостережних постів.

  • На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах.

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  • На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

  • На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів "Орлан-10".

  • На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій наших військ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман.

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  • Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється.

  • На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка.

  • Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь".

  • Ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

  • На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій наших військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

  • У подальшому російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

  • З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

  • На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено дванадцять танків, двадцять вісім одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему.

  • Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було знищено дев’ять повітряних цілей: один літак, один вертоліт, шість БПЛА різних типів та крилату ракету.

ЗСУ ліквідували 20 600 російських військових і 790 танків

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 600 солдатів і 790 танків. Про це повідомляє в Facebook Генштаб ЗСУ.

У Генштабі заявили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 20 600 осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 790 од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 2041 од.;
  • артилерійських систем – 381 од.;
  • РСЗВ – 130 од.;
  • засоби ППО – 67 од.;
  • літаків – 167 од.;
  • гелікоптерів – 147 од.;
  • автомобільної техніки – 1487 од.;
  • кораблі/катери – 8 од.;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Також у Генштабі заявили, що дані уточнюються.

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