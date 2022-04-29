Хакери розсилають листи з вірусами під виглядом указу президента

Листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Кіберзловмисники розсилають листи, після відкриття яких комп'ютери вражає шкідлива програма Meterpreter.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на державні органи України. Цього разу вона здійснюється за допомогою розсилання електронних листів із темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки", — йдеться в повідомленні.

Листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso". У разі його відкриття комп'ютер буде уражено шкідливою програмою Meterpreter.

Активність фахівці асоціюють із хакерами, які нещодавно вже здійснювали кібератаки на державні організації України. Зокрема, розповсюджували небезпечні електронні листи з темою щодо маріупольської Азовсталі.

Окупанти розсилають комп'ютерний вірус від імені СБУ

Ворог не залишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. І хоча вони, як правило, невдалі, кожен із нас має уважно ставитись до інформаційної безпеки.

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Служба Безпеки України попередила, що окупанти почали розсилати комп'ютерні віруси в повідомленнях, які нібито походять від СБУ. При цьому вони використовують для листування найпопулярніші месенджери.

У повідомленнях, які нібито розсилаються СБУ, просять завантажити файл із якоюсь інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді це є вірусна програма.

"Основні цілі ворога – насамперед держслужбовці, за телефонами яких, на думку окупантів, можна зібрати конфіденційну інформацію. Тому ми закликаємо українців уважно ставитись до будь-яких подібних повідомлень. Адже жодних подібних розсилок СБУ не робить!", – повідомляє СБУ.

Інструкція:

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не відкривайте та не завантажуйте файли від невідомих осіб;

відразу видаляйте таке листування;

дотримуйтесь правил безпечної поведінки в Інтернеті. Деталі – на сайті СБУ.

довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

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