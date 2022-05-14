Підсумок саміту G7: на що чекати Росії і що отримає Україна

Саміт під головуванням Анналени Бербок пройшов із ключовим питанням, як зупинити Путіна / Фото Getty Images/ Reuters / Колаж "Сьогодні"

За підсумками триденного саміту очільників МЗС країн-членів G7, у якому взяли участь міністри закордонних справ України та Молдови, Росія знову отримала сигнал, що на її шантажі ніхто не збирається реагувати. На адресу Москви прозвучало засудження її дій щодо сусідів та попередження про нові санкції, на адресу Києва – запевнення у подальших поставках необхідної для перемоги зброї.

Засудження Росії

У підсумковій заяві за результатами саміту, що завершився на півночі Німеччини, сказано, що країни G7 ніколи не визнають за Росією захоплені нею території.

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"Ми ніколи не визнаємо кордонів, які Росія намагається перекроїти за допомогою військової агресії, і продовжуватимемо нашу участь у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим. Ми відкидає будь-яке поняття сфер впливу та будь-яке застосування сили, яке не відповідає міжнародному праву" , – йдеться у спільній заяві, ухваленій міністрами закордонних справ G7, передає американський телеканал CNN .

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі висловлює свою підтримку Україні в особі нашого глави МЗС Дмитра Кулеби / Фото Reuters

Допомога Україні

Україна отримала всебічну підтримку та запевнення у продовженні постачання зброї, щоб допомогти відбити російське вторгнення.

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"Ми підтверджуємо нашу рішучість і надалі посилювати економічний та політичний тиск на Росію, продовжуючи діяти згуртовано", – йдеться у підсумковому документі.

Китай

Представники влади найбагатших країн світу (США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та ЄС) також закликали Китай не допомагати Росії у її агресивній війні проти України.

У зверненні до Пекіна його просять:

не підривати санкції, запроваджені проти Росії за її напад на суверенітет та територіальну цілісність України;

не виправдовувати дії Росії в Україні;

утриматися від маніпулювання інформацією, дезінформації та інших засобів для легітимації агресивної війни Росії проти України.

Санкції

Глави МЗС пообіцяли розширити санкції проти Росії та поширити їх на сектори, від яких залежить Росія. Щоправда, подробиці нових заходів поки що не повідомляються.

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Молдова та Білорусь

Міністри закордонних справ G7 підкреслили свою підтримку стабільності, суверенітету та територіальній цілісності Молдови. Обговорювалась можливість відкриття Росією нового фронту у Східній Європі через контрольоване Москвою Придністров'я.

Окремий заклик отримала Білорусь, територія якої стала плацдармом для армії Росії для нападу на Україну. Глави МЗС провідних країн світу закликали Білорусь "припинити допускати агресію Росії" та "дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

Розширення НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, незважаючи на критику з боку президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Кожна країна вільна у прийнятті рішення про своє членство в альянсі. Це також стосується Швеції та Фінляндії. Не НАТО підштовхнуло Швецію та Фінляндію до вступу, а дії президента Росії підштовхнули їх, бо вони хочуть і надалі жити у мирі зі своїми сусідами", — сказала Бербок на завершальній пресконференції за підсумками зустрічі у Німеччині.

Обстановка