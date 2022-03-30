З-під Броварів колони окупантів попрямували у бік Росії – Геращенко

Геращенко помітив відведення російських військ / Колаж "Сьогодні"
У бік кордону з Росією попрямували дві колони ворожої армії, які раніше стояли неподалік Броварів і базувалися в районі Нової та Старої Басані.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Що відомо
Одна колона йде через Ічню, інша – через Лосинівку. В одній 300 одиниць техніки, в іншій, за наявною інформацією, – 150.
"Раніше це угруповання було багаторазово потріпане ударами нашої авіації та артилерії. Ймовірно, виводять техніку для того, щоб посилити своє угруповання на Донбасі", – написав Геращенко.
Обстановка
- У Пентагоні також не вірять заявам Кремля про часткове відведення військ з Київської області. Там вважають, що російські війська передислокуються у напрямку Донбасу.
- Поки що Генштаб ЗСУ констатує, що російські окупанти здійснюють відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей. Спостерігається також перегрупування ворога на Слобожанському та Донецькому напрямках. Водночас на Волинському напрямку істотних змін у складі та становищі окупантів не зафіксовано.
- Американський телеканал CNN з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників повідомив, що РФ почала перекидати частину своїх військ від Києва на інші напрямки. США вважають, що Росія прикриє свій відступ повітряними та артилерійськими бомбардуваннями столиці.