З-під Броварів колони окупантів попрямували у бік Росії – Геращенко

Геращенко помітив відведення російських військ / Колаж "Сьогодні"

У бік кордону з Росією попрямували дві колони ворожої армії, які раніше стояли неподалік Броварів і базувалися в районі Нової та Старої Басані.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Що відомо

Одна колона йде через Ічню, інша – через Лосинівку. В одній 300 одиниць техніки, в іншій, за наявною інформацією, – 150.

"Раніше це угруповання було багаторазово потріпане ударами нашої авіації та артилерії. Ймовірно, виводять техніку для того, щоб посилити своє угруповання на Донбасі", – написав Геращенко.

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