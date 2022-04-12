Кім попередив мешканців Миколаєва про нові фейки окупантів (відео)

Віталій Кім попередив мешканців Миколаєва про фейки. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ворог зараз активно робить вкидання в наш інформаційний простір.

Про це він розповів у своєму новому відеозверненні.

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"Ми на це реагуємо, а вони черпають інформацію щодо наших реакцій", – сказав Кім, закликавши мешканців нічого не обговорювати у Мережі.

Також він додав, що у російських окупантів поменшало агентури та джерел інформації, а наші соцмережі стають для них цим самим джерелом.

"Тому давайте менше писати і обговорювати. Зараз ми робитимемо певні дії для нашої безпеки. Їм це потрібно знати не потрібно. Бережіть спокій, ми рухаємося за планом", – підсумував Кім.

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Ситуація у Миколаєві