Кім попередив мешканців Миколаєва про нові фейки окупантів (відео)

Віталій Кім попередив мешканців Миколаєва про фейки. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ворог зараз активно робить вкидання в наш інформаційний простір.
Про це він розповів у своєму новому відеозверненні.
"Ми на це реагуємо, а вони черпають інформацію щодо наших реакцій", – сказав Кім, закликавши мешканців нічого не обговорювати у Мережі.
Також він додав, що у російських окупантів поменшало агентури та джерел інформації, а наші соцмережі стають для них цим самим джерелом.
"Тому давайте менше писати і обговорювати. Зараз ми робитимемо певні дії для нашої безпеки. Їм це потрібно знати не потрібно. Бережіть спокій, ми рухаємося за планом", – підсумував Кім.
Ситуація у Миколаєві
- За добу 10 квітня ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. Постраждалих нема. Окупанти намагаються посіяти паніку серед мирних мешканців.
- Крім того, увечері 10 квітня у Миколаєві прогримів сильний вибух, є постраждалий. Поранення уламками розбитого скла отримав охоронець одного з об'єктів. Кім розповів, що ворог атакував склади катарської компанії.
- 8 квітня стало відомо, що російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва та пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу.
- Внаслідок обстрілу Миколаєва 4 квітня російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео ушкоджень опублікував міський голова Олександр Сєнкевич у Twitter.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
- Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 37 осіб.