Кличко розповів про наслідки ракетного удару по Києву

Віталій Кличко відреагував на вибухи у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідок ранкових вибухів у Києві є постраждалий. РФ вдарила по об'єктах інфраструктури. Це сталося у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"Друзі! Щодо вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

На цей час жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", – написав він.

Ранкові вибухи у Києві та області

У Києві близько 6-ї ранку в Дарницькому районі було чути кілька вибухів. Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні". Спостерігався стійкий дим у районі Дарницького вокзалу та на Позняках.

Також вибухи було чути у Броварах та Васильківському районі. Повітряну тривогу було оголошено о 5-й ранку.

Пізніше мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибухи були неподалік міста, але саму місцеву громаду не зачепило.

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Кличко підтвердив вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Деталі обіцяв розповісти пізніше.

Окрім Києва, обстріляли Одесу

За деякими даними, за ніч ворог випустив по Одеській області не менше 24 ракет. Вранці потужні вибухи було зафіксовано практично у всьому регіоні.

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