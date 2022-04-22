Крилаті ракети окупантів оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках – розвідка

Блоки наведення ракет російських окупантів були розроблені у 1960-1970 рр. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття

Про це повідомило в Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Новітні" ракети"

У розвідці зазначили, що ракети типу Х-101 виготовлялися у 1999-2013 рр.:

"Російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. Електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної".

Українські експерти зробили аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101. Стало відомо, що блоки наведення були розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися "Воронезьким заводом радіодеталей", "Мінським заводом "Інтеграл" та іншими підприємствами.

"Також у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система "ПГИ-2М". Розроблена в 1977 році, вона масово встановлювалася на літаках типу Су-27 або МіГ-29 радянського періоду виробництва", – вказали в розвідці.

Як зазначається, більшість випущених ракет Х-101 так і не вразили намічені цілі на території України.

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Фото – ГУР МО.

Фото – ГУР МО.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки також повідомили, що російська армія вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку, яка тривалий час перебувала на базах зберігання.

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