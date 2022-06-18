Мати року: на Донеччині колаборантка здала сина-військового ЗСУ окупантам

Жінка вирішила вислужитись перед окупантами ціною свого сина. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донеччині одна з колишніх депутатів Покровської селищної ради Мангуського району здала свого сина в полон окупантам РФ. Хлопець служив у Збройних Силах України.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Що відомо?
"Мати року" 2014-го року брала участь в організації псевдореферендуму, після окупації Приазов'я Росією 2022-го – перейшла на службу до окупантів.
"Клименко Анжела Борисівна. Колишній депутат Покровської селищної ради Мангуського району. Брала участь в організації псевдореферендуму у 2014 році. Наразі самостійно перейшла на бік окупантів. Очолює один із гуманітарних штабів Єдиної Росії", – розповів Андрющенко.
Щоб вислужитись перед новими господарями, вона здала в полон окупантам свого сина-військовослужбовця ЗСУ.
"Головне! Її син – військовий службовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів. МраZота найвищого ступеня. Зафіксовано. Відплата вже поряд", – додав Андрющенко.
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