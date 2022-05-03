Медведчук міг втекти до Росії на початку війни, та побоявся – Денисенко

Володимир Путін/Віктор Медведчук. Фото Reuters/СБУ

Заарештований нардеп Віктор Медведчук більше не цікавий своєму кумові Володимиру Путіну, його завдання в Україні провалені. У Росії зраднику небезпечно.

Про це радник голови МВС Вадим Денисенко розповів у інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

Денисенко розкрив інформацію щодо арешту й стану справ Віктора Медведчука на сьогодні. Насамперед потрібно зауважити, що уся та група людей, яка відповідала за Україну в Російській Федерації, потрапила в повну немилість у Володимира Путіна.

"Все почалося з генерала Бесєди, про якого останнім часом багато говорилося, це керівник п'ятого відділу ФСБ, який курував Україну. Потім різна інформація про Суркова, який відповідав безпосередньо в адміністрації президента Росії за Україну. І заміна "смотрящего за Донбасом" Дмитра Козака, який керував тристоронньою групою в Мінську, на Кирієнка говорить про те, що всі ці люди потрапили в опалу і всі ці люди зараз по суті є як мінімум знаком мінус для Володимира Путіна і його найближчого оточення. Медведчук один із них", – зазначає Денисенко.

Зрадник, зі слів Денисенка, відповідав, як мінімум, за політичну ситуацію в Україні. За дуже багато процесів зі створення проросійських політичних сил, громадських організацій, включно з парамілітарними структурами. Те, що все це провалилося 24-го лютого, говорить про те, чи захоче сам Медведчук зараз опинитися в Російській Федерації.

"Якби він хотів у Росію, я думаю, у перші дні, коли він втік, у нього була можливість опинитися в Російській Федерації. Мені здається, це було значно легше, ніж переховуватися десь на території України. Тому з цієї точки зору перше питання – чи хоче сам Медведчук опинитися в Російській Федерації. Другий момент – публічні неодноразові заяви Пєскова про те, що Медведчук ніхто і звати його ніяк, тільки підтверджують версію про те, що Медведчук – це списаний елемент для Путіна", – зазначає посадовець.

Радник міністра внутрішніх справ наголошує, що Медведчук для Путіна такий же зрадник, як Бесєда й решта тих, хто курирували українське питання в Російській Федерації.

Реклама

Затримання Медведчука