Мер Чернігова назвав винного в тому, що його не пустили до Польщі

Проїзд для чоловіків, у тому числі для мера Чернігова, закрито / Колаж "Сьогодні"

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що прикордонники не випустили його з України до Польщі, посилаючись на якісь проблеми з документами. В офіційній відмові інша причина.

Про це Атрошенко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Що відомо

"Сьогодні я не зміг потрапити у польський Ряшів для підписання угоди про партнерство. Я прямував туди у складі делегації з чотирьох осіб. Крім угоди про партнерство, у мене був запланований виступ на сесії. Але мені не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краковець". Начебто документи були не в порядку", – написав Атрошенко.

Він також зазначив, що знає конкретного "замовника".

"Те, що відбулося, я пов’язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу президента. Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос. Я вважаю, що це не що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження. Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями президента, демонструючи ознаки телефонного права на кордоні", – резюмував мер.

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Владислав Атрошенко виклав фото рішення про відмову про перетин кордону, де аргументацією є закони про воєнний стан, а не будь-які проблеми у документах чернігівського градоначальника.

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