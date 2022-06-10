Мер Маріуполя видав моторошний холерний прогноз для мешканців

У Маріуполі можливий спалах небезпечних інфекційних захворювань. / Фото: Колаж: Сьогодні

Лікарі та британська розвідка попередили про можливий спалах небезпечних інфекційних захворювань в окупованому росіянами Маріуполі. Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі тисяч маріупольців уже до кінця 2022 року.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, зазначає Маріупольська міська рада.

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Що відбувається

За словами мера, епідемічна ситуація в місті з кожним днем погіршується.

"Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря. Як результат – масове зростання інфекційних захворювань. Дизентерія, холера та інші небезпечні інфекційні хвороби можуть стати причиною загибелі приблизно 10 тисяч маріупольців до кінця року. Про це сьогодні кажуть наші лікарі й це підтверджує британська розвідка", – заявив він.

Тому, як повідомив Вадим Бойченко, потрібно об’єднатись міжнародним місіям Червоного Хреста та ООН для створення стійких зелених коридорів для початку масової евакуації людей із міста.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла про те, що окупований російськими військами Маріуполь може стати осередком виникнення епідемії холери, ще 18 травня. Ми писали про те, як захиститися від холери під час війни.

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Також раніше "Сьогодні" зазначало, що окупанти продовжують знущатися з мешканців Маріуполя – у школі дітей годують неїстівною їжею.