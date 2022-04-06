На Маріуполь скидають фосфорні бомби, а на Луганщині йдуть жорстокі бої. Що сталося в Україні 6 квітня

Росія продовжує нещадно знищувати Маріуполь / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У середу, 6 квітня, на луганському та донецькому напрямку тривали запеклі бої. Опирався окупантам Маріуполь, по якому армія міжнародного злочинця Володимира Путіна почала випускати фосфорні бомби. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю турецькому каналу, під час якого розповів про злочини проти людяності, які вчиняють у нашій країні солдати армії Росії.

Портал "Сьогодні" обрав найважливіше, що сталося сьогодні в Україні.

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Атака на Луганську область

Луганська область залишається одним із головних напрямків, де російські окупанти намагаються прорвати оборону збройних сил України та просунуться вглиб нашої країни.

Згідно із заявою голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, війська Російської Федерації обстрілювали з артилерії Сєвєродонецьк. У місті горіло 10 багатоповерхівок, є загиблі.

Оскільки в регіоні зберігається небезпечна обстановка, мешканців Сєверодонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського влада попросила терміново евакуюватися. Зазначається, що російські окупанти хочуть знищити залізницю.

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Зведення Генштабу

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, ворог продовжує підготовку до наступальної операції на Сході України, щоб встановити повний контроль на території Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. В основному в нічний час російські окупанти проводять обстріл міста з використанням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Проте мер міста не вважає, що зараз варто евакуюватися з Харкова.

Станом на вечір 6 квітня, Генеральний штаб Збройних сил України опублікував список втрат, які зазнали російські війська на війні в Україні. Офіційно вважається, що у нашій країні вже загинули 18 600 солдатів Росії. Щоправда, у Києві зазначають, що цифра може бути заниженою, оскільки є проблеми з урахуванням знищених ворогів у місцях ведення боїв.

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Маріуполь тримається

Росія продовжує спроби знищення Маріуполя і захоплення випаленої землі там. Замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар у своєму щоденному відеозверненні повідомив, що на їхні позиції окупанти почали скидати фосфорні бомби. Проте боротьба за місто продовжується, а також відбувається реєстрація шлюбів бійців "Азову" з українками.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що щодня виходить на зв'язок із захисниками Маріуполя та знає про реальну ситуацію у місті-герої.

Маріупольський письменник Іван Богдан повідомив про виявлення документа, що свідчить, що російські окупанти виношують план штурму міста у формі ЗСУ.

Інтерв'ю турецьким ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk пояснив, чому російських солдатів можна вважати нацистами, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну найбільше постраждало російськомовне населення нашої країни і що в ході вторгнення окупанти вчинили безліч військових злочинів.

"Вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не зможуть виправдати те, як ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близько. І вони знайшли собі наратив, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське. Але є факт – війна на нашій території і братські могили українців. І Росія прийшла сюди війною. Подивіться, що відбувається у Маріуполі, що відбулось у Харкові, Мелітополі, Бердянську", – сказав президент України.

Евакуація