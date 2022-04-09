Нова хімічна атака окупантів: у Рубіжному знову підірвали цистерну з азотною кислотою

Російські окупанти постійно цілять у небезпечні об'єкти / Колаж "Сьогодні"
У своїх найкращих традиціях армія Російської Федерації влаштувала нову хімічну атаку на території України. Вона вдруге останнім часом обстріляла цистерни з азотною кислотою у Рубіжному, внаслідок чого у повітря потрапили хімічні речовини.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Що відомо
"Знову хімічна атакаБіля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою. Терміново! Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні – закрийте двері та вікна! Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином", – попередив Гайдай.
Обстановка в області
- 25 березня Центр протидії дезінформації повідомив, що все більше з'являється підтвердження того, що Російська Федерація хоче застосувати отруйні речовини проти громадян України.
- 5 квітня окупанти вперше прицільно обстріляли цистерни з азотною кислотою у Рубіжному. Одна з цистерн зазнала пошкоджень, хімікати вийшли назовні, на щастя, повідомлень про постраждалих не було.
- Найкраще захистить наші органи дихання у разі хімічної атаки протигаз. Оскільки він є далеко не в кожній сім'ї, портал "Сегодня" написав про кілька способів захисту від хімічної зброї. Краще заздалегідь приготувати пов'язки з марлі та вати, їх потрібно змочувати приготованим розчином.