Одеська область повністю звільнена від окупантів – Братчук

Сергій Братчук (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України повністю звільнили Одеську область від російських окупаційних військ. Зокрема, зачистили селище Біле Ізмаїльського району. Воно розташоване на острові Зміїний.

Про це розповів речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

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"Слава Україні! Це буде найкоротше відео за часи широкомасштабного вторгнення. Вітаю Одеську область з повним визволенням від російських окупантів. Дай Бог так по всій країні. Слава ВСУ! Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!" – сказав він.

Що відомо?

Вранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі.

Крім того, Telegram-канал "Одеса INFO", посилаючись на джерела, повідомив, що окупанти пішли зі Зміїного, підірвавши залишки техніки.

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"Наші джерела повідомляють, що такий вигляд має сьогодні острів Зміїний. І це горить зовсім не трава. Є інформація, що від острова відійшли 3 малорозмірні судна. Острів порожній. Орки підірвали залишки техніки і на "Рапторах" майнули на захід сонця", – йдеться у повідомленні.

Також уранці 30 червня повідомляли, що українські військові вразили ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1" на Зміїному острові в Чорному морі. До того ж для окупантів значно ускладнилося постачання озброєння на острів.

Представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що кожна ворожа вертолітна "птичка" або корабель, які йдуть на острів, знищуватимуться, а постачання озброєння на Зміїний для ворога стало дуже проблематичним.

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Братчук також додав, що операція ЗСУ триває. Однак і режим інформаційної тиші продовжується.

Раніше глава української розвідки Кирило Буданов розкрив подробиці операції захисників України на Зміїному.