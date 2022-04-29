Окупанти обстріляли Сумську область із території РФ

Росіяни знову нанесли удари по Україні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Окупанти обстріляли Сумську область вранці 29 квітня із мінометів. Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцять мінометних мін, випущених з території РФ.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

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"Сьогодні вранці ворог з території рф обстріляв Сумщину. Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище. В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області", – повідомили у пресслужбі.

Під час іншого обстрілу окупантів міни рвалися на околиці одного з сіл.

Окупанти обстрілюють Сумську область із мінометів

Російські окупанти провокаційно обстрілюють Сумську область. Ворог використовує міномети. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Есманська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад півсотні "прильотів" за останні пів години", — повідомив Живицький.

Він зазначив, що наразі втрати людей від обстрілу уточнюються.

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