Окупанти придумали новий фейк про українську поліцію – Вілкул

РФ вигадала новий фейк про поліцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти запустили новий фейк про Україну. Вони заявили, нібито наші правоохоронці зрадили країну та почали співпрацювати з криміналітетом. Причому це говорять, за словами окупантів, українські мери.

Про це повідомляє начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Реклама

"Орки запустили на своїх медіаресурсах, соцмережах та через своїх ботів хвилю брудної пропаганди. Нібито я та мери деяких інших міст заявили про те, що поліція самоусунулась і ми розпочали співпрацю з криміналітетом", – написав він.

Вілкул наголосив, що це брехня. Зараз українська поліція працює героїчно та виконує всі свої функції. У Кривому Розі жорстко стежать за правопорядком, а злочинність у рази знизилася.

"За будь-яких кримінальних проявів будемо діяти за Законом воєнного часу", – додав голова Військової адміністрації.

Реклама

Фейки РФ про Україну

Росія намагається просунути фейк про те, що в нашій країні готують біологічну та хімічну зброю. Президент Володимир Зеленський заявив, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження в Україні не розробляли і це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорсткішу санкційну відповідь.

Глава МЗС Дмитро Кулеба попередив, що така маніакальна одержимість путінських пропагандистів може означати те, що РФ "готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором".

Крім того, російські окупанти замінували шляхи комерційних суден від Босфору до Одеси та запустили чергову дезінформацію. Вони заявили, що нібито це українські міни.

Реклама

Також РФ запустила фейк про те, що на Рівненській АЕС нібито утримують російських атомників. Про це окупанти трублять у МАГАТЕ, хоча насправді жодних російських фахівців-атомників там не було й немає.