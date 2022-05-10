Окупанти зробили Сєвєродонецьк остаточно непридатним для життя

Окупанти перебили газопровід поблизу Сєвєродонецька. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вдень 10 травня знову обстріляли з артилерії Сєвєродонецьк у Луганській області. В результаті перебили магістральний газопровід, через що місто залишилося без газопостачання. Це було єдине, що залишалося в Сєвєродонецьку з працюючих комунікацій.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку.

"Єдине, що залишалося в місті з комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду", – зазначив Гайдай.

Однак наразі магістральний газопровід перебитий та розгерметизований. Для запобігання більш серйозної аварії ГРС перекриті. Газу в місті більше нема.

Близько мільйона жителів Луганщини залишилися без води

Російські окупанти 8 травня влучили у водоканал – воду доведеться розвозити в цистернах.

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За словами Гайдая, кількість атак, обстрілів і авіаударів значно зросла, зокрема в напрямку Попасної та Лисичанська. У Рубіжному також важка ситуація, але наступ ворога стримують – ба більше, там було підбито п’ять танків, росіяни втратили десятки солдатів.

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