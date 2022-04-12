Російські окупанти в Україні вбили 20 журналістів – список

Серед загиблих журналістів є іноземці. Фото: колаж "Сьогодні"

Національна спілка журналістів опублікувала імена 20 убитих на війні співробітників медіа. Тільки за офіційними даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів загинуло 18 працівників ЗМІ (станом на 3 квітня).

Про це заявив НСЖУ у Telegram.

Реклама

Серед загиблих також є представники іноземних ЗМІ. 8 квітня стало відомо про загибель журналіста та письменника Євгена Баля, а 12 квітня – про розстріл співробітника популярного у Чернігові телеканалу "Дитинець", відеоінженера Романа Нежиборця. Це вже 20-та смерть.

Список убитих військовими РФ журналістів:

П’єр Закжевськи Олександра Кувшинова Олександр Литкін Павло Лі Сергій Пущенко Євген Сакун Брент Ентоні Рено Оксана Бауліна Ділєрбек Шакіров Віктор Дєдов Віктор Дудар Лілія Гумянова Юрій Олійник Олег Якунін Максим Левін Мантас Кведаравічус Сергій Заїковський Денис Котенко Євген Баль Роман Нежиборець

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені окупанти розстріляли відомого американського журналіста та режисера Брента Рено.

Реклама

Також нагадаємо, у Києві під обстрілом загинула російська журналістка, що писала про злочини Росії.