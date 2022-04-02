Окупанти знищили нафтозавод у Кременчуці

Нині завод не працює/Фото: соцмережі, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. Внаслідок інциденту є постраждалі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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"На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу. На щастя, екологічної катастрофи немає, ДСНС контролює ситуацію", – повідомив Лунін.

Він додав, що станом на тепер, постраждали кілька людей. Вони отримали опіки. Їхньому життю нічого не загрожує.

"Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована", – наголосив голова ОВА.

Окупанти обстріляли з "Градів" парк Горького у Харкові

Російські окупанти ще раз обстріляли з "Градів" парк імені М. Горького в Харкові. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий – чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу", – написав він.

Як зазначається, за минулу добу російські окупанти нанесли 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки. Водночас окупанти протягом доби інтенсивно обстрілювали Дергачі та населені пункти району.

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Крім цього, по області ЗСУ продовжують вести активні бої в Ізюмському районі.

"Серед перемог – знищення двох транспортно-бойових вертольотів Мі-8 РФ. Їх ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар"! Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищили повітряну ціль", – повідомив Синєгубов.

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