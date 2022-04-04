Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

Окупанти затримали представників Червоного Хреста на Донеччині

Марія Николаєнко
4 квітня, 17:47
Українська влада намагається звільнити полонених

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Мангуш Донецької області 3 квітня окупанти затримали представників Міжнародного Червоного хреста, які намагалися дістатися заблокованого Маріуполя.

Про це на брифінгу у "Медіацентрі Україна" повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Реклама

"Сьогодні ми займаємось їхнім порятунком, віцепрем'єр Ірина Верещук займається тим, щоб їх звільнити, щоб вони потрапили на підконтрольну Україні територію", – сказав Бойченко.

Війна в Україні 4 квітня