Окупанти затримали представників Червоного Хреста на Донеччині

У місті Мангуш Донецької області 3 квітня окупанти затримали представників Міжнародного Червоного хреста, які намагалися дістатися заблокованого Маріуполя.

Про це на брифінгу у "Медіацентрі Україна" повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Сьогодні ми займаємось їхнім порятунком, віцепрем'єр Ірина Верещук займається тим, щоб їх звільнити, щоб вони потрапили на підконтрольну Україні територію", – сказав Бойченко.