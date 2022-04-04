Окупанти затримали представників Червоного Хреста на Донеччині

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У місті Мангуш Донецької області 3 квітня окупанти затримали представників Міжнародного Червоного хреста, які намагалися дістатися заблокованого Маріуполя.
Про це на брифінгу у "Медіацентрі Україна" повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
"Сьогодні ми займаємось їхнім порятунком, віцепрем'єр Ірина Верещук займається тим, щоб їх звільнити, щоб вони потрапили на підконтрольну Україні територію", – сказав Бойченко.
Війна в Україні 4 квітня
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