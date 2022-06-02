Зброя для України запобігатиме загрозі Заходу: головні заяви влади за 2 червня

Зброя для України сьогодні може не лише допомогти звільнити всі наші території, а й запобігти загрозам Заходу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 99-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують наступати на Донбасі й зазнають втрат, тим часом Україна чекає далекобійні ракетні системи, які їй передадуть США та Велика Британія.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 2 червня.

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Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян вночі проти на 2 червня і заявив, що Росія демонструє Україні та Європі повну зневагу до людей та цілих народів.

"Російська держава настільки зневажає своїх громадян, що вони і не розуміють, у чому взагалі цінність життя людини. Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пилюка. Пил під ногами господарів Росії. Принципи нашого життя зовсім інші . Кожна людина має значення. Ось це – головне, що відрізняє нас від окупантів", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що за 98 днів вторгнення Росії внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей.

"І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки що немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою. Але з того, що відомо сьогодні, – 446 дітей поранено, 243 дитини загинули. Ще 139 зникли безвісти", – сказав президент.

Зеленський додав, що близько 12 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки через війну. Понад 5 мільйонів виїхали за кордон. Росія провадить послідовну політику депортації громадян України. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Загалом, за словами Зеленського, наразі вивезено понад 200 тисяч українських дітей.

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"Російська держава розпорошує цих людей на своїй території, поселяє наших громадян, зокрема, у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну і не могли повернутися", – пояснив Зеленський.

Україна отримає далекобійні ракетні системи

Велика Британія та США передадуть Україні далекобійні ракетні системи. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Ми наполегливо пояснюємо нашим союзникам, чому зброя для України сьогодні може не тільки допомогти звільнити всі наші території, але й запобігти багатьом загрозам для Заходу. І це дає результат. Далекобійні ракетні системи M270, які Україна отримає від Британії, разом з американськими HIMARS суттєво посилять наші ЗСУ", – написав Єрмак.

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Армія РФ має вивести свої сили з акваторії Чорного та Азовського морів

Російська армія має вивести свої сили з акваторії Чорного та Азовського морів для забезпечення безперешкодного проходження вантажних суден. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з українським зерном, якщо Україна розмінує порти. Олег Ніколенко зазначив, що саме Росія тримає в облозі українські морські порти і замінувала частину морської акваторії. Крім того, ворожа армія постійно намагається прорвати оборону Одеси з боку моря.

"Близько 22 мільйонів тонн зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Крім того, Росія краде українське зерно на окупованих територіях, щоб незаконно його продати в треті країни. Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України і надати гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої", – зазначив Ніколенко.

Російські окупанти продовжують атакувати

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"На Слов'янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вернопілля та Долина. На донецькому напрямку противник продовжує вогневе враження позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення з мінометів, ствольної та реактивної артилерії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Лиманському напрямку окупанти вели бойові дії у напрямку Райгородка, зазнали втрат і відійшли. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії у Сєвєродонецьку. За підтримки мінометного вогню проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха, щоб взяти під контроль місто, має частковий успіх, бої продовжуються. Крім цього, був штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, внаслідок завданого нашими підрозділами вогневого враження противник відійшов.

Ворог обстрілював українські війська з артилерії та мінометів у районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка та Оріхів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів та поповнює запаси. Завдав ударів по Шевченковому, Трудолюбівці, Лучі, Степовій Долині та Широкому. Завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.

Втрати російських окупантів становлять 30 850 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 30 850 солдатів і 1363 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 30850 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1363 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 3354 (+11) од.;

артилерійських систем – 661 (+2) од.;

РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;

засобів ППО – 95 (+1) од.;

літаків – 210 (+2) од.;

гелікоптерів – 175 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2);

крилатих ракет – 120 (+0) од.;

кораблів / катерів ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2325 (+35) од.;

спеціальної техніки – 51 (+2) од.

Нагадаємо, у Міноборони Британії заявили, що російські війська взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька Луганської області. Але основна дорога, що веде до Сєвєродонецького котла, ймовірно, залишається під контролем України.

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