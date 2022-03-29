Полонений російський контрактник хоче воювати на боці України

Бути солдатом ЗСУ сьогодні почесно / Колаж "Сьогодні"

Серед полонених російських солдатів з'явилися ті, хто готовий воювати за Україну. Відео такого визнання від жителя Якутська 2001 року народження опублікувала Служба Безпеки України.

Визнання окупанта

"Виїхали на полігон Кузмінський, після чого сказали, що ми висуваємося у Крим на Джанкойський полігон. Після того, як сіли в ешелон, їхали чотири-п'ять діб. Потім завантажилися в Камази та повезли у бік Армянська. Як нам доповіли – стоятимемо в обороні. Не простояли у Вірменську і двох хвилин, висунулися далі. Коли заїхали на територію України, побачили трупи на кордоні, близько 50 одиниць розбитої техніки і тоді я зрозумів, що це не спецоперація, а справжня війна. Хотіли розвернутися і поїхати звідти, але пригрозили розстрілом", – стверджує бранець.

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Житель Якутська тепер запевняє, що готовий воювати у ЗСУ.

"Якби я мала можливість воювати за Україну, скласти присягу, перевезти свою сім'ю і залишитися тут жити – я б із задоволенням це зробив", – сказав 21-річний військовополонений, контрактник армії Російської Федерації.

Доля полонених