Під Харковом ЗСУ ліквідували командира 200-ї мотострілецької бригади окупантів

Втрати особового складу бригади вже перевищили 1500 військовослужбовців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України в боях під Харковом ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила.

Про це повідомило в Facebook Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Втрати ворога

"200-та бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої спеціальної воєнної операції. За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200-ї ОМСБр", – вказали в управлінні.

Як зазначається, загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців.

Нагадаємо, Україна 29 березня проведе в Туреччині черговий раунд переговорів з Росією про припинення бойових дій. Російські окупанти значно збільшили свої втрати та відмовились від планів взяти Миколаїв. Сайт "Сьогодні" зібрав головні події 29 березня.

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