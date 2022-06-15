Подоляк назвав співвідношення російської та української артилерії на окремих ділянках фронтів

Михайло Подоляк. Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав західні країни прискорити постачання важкого озброєння в Україну.

"Співвідношення артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Щодня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємось, стоїмо, просто скажіть, коли чекати на зброю? Я адресую це запитання учасникам "Рамштайну". Брюссель, чекаємо на рішення", – написав Подоляк у Twitter.

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"Рамштайн-3" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі

У середу, 15 червня, відбудеться засідання Контактної групи з оборони України – Рамштайн-3. Ініціатор – голова Пентагону Ллойд Остін. Це вже третя зустріч голів міноборони та начальників штабів із понад 50 країн, де вирішується питання підтримки України у війні з Росією. Теми та цілі переговорів у форматі "Рамштайн" – невідкладні потреби України, які потрібні для протистояння у війні, розв'язаній РФ.

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