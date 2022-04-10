Подоляк про роботу над гарантіями безпеки України

Подоляк розповів, як триває робота над гарантіями безпеки України. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що зараз на рівні юридичних підгруп відпрацьовується формулювання міжнародного договору про гарантії безпеки України.

Про це він повідомив у ефірі телемарафону.

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"Оскільки там буде не лише Україна, не тільки Росія, там будуть ще країни, потенційні гаранти. Ми не хочемо мати стосунку до прямого договору між Україною та Росією. Тому що ми розуміємо, що Росія постійно змінює свої позиції. Тому ми хочемо, щоб у цьому договорі було багато країн. І сьогодні розмова йде у робочих підгрупах – як має бути імплементована частина країн-гарантів", – заявив Подоляк.

За його словами, поряд з Україною має бути 5-7 країн гарантів, тому зараз триває робота над юридичними формулюваннями.

Подоляк також заявив, що Росія хоче включити до договору Білорусь, оскільки ця країна перебуває у її підпорядкуванні.

"У російської сторони свої позиції, а в української сторони свої позиції щодо країн. Для нас важливо, щоб були потужні країни Радбезу, які мають потужні армії з ядерним компонентом, і це будуть країни, які стоятимуть поряд з Україною з точки зору гарантій безпеки", – додав радник глави Офісу президента.

Переговори з РФ

За словами Подоляка, чим ефективнішими будуть ЗСУ, завдаючи російській армії потужних ударів, тим більше в України буде "прагматична позиція".

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"Якщо вони сильно тіснять РФ, можемо отримати більше, ніж пропонуємо сьогодні", – сказав він.

Окремо радник голови ВП заявив, що влада розуміє, що Україна перебуває у міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік.

"Ми дотримуємося цієї формули, тому що президент є гарантом територіальної цілісності України, яка включає кордони, визнані миром на 1991 рік, коли Україна здобула незалежність. Що стосується куди і як можуть відійти російські війська – саме про це і йдеться, коли ми говоримо з російською делегацією. Вони повинні покинути нашу територію на момент вторгнення в Україну. Після цього вже розпочнуть роботу переговорні групи".

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