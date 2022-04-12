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Подробиці затримання Медведчука повідомлять вже скоро – джерело

Ігор Сєров, Марія Дмитренко
12 квітня, 21:43
Політика затримала Службу безпеки України 12 квітня

Віктор Медведчук (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

В Офісі президента готується відеозвернення, в якому президент Володимир Зеленський розповість подробиці затримання політика-втікача, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Про це "Сьогодні" повідомили джерела у правоохоронних органах.

Справа Медведчука

  • Народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
  • На момент нападу Росії на Україну він повинен був перебувати під домашнім арештом. Проте він зник. Адвокатка Медведчука продовжує запевняти, що "клієнт столицю не покинув", а лише перебрався в безпечне місце, про яке ніхто з правоохоронців не знає.
  • На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т. зв. "Л/ДНР").
  • 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного в СІЗО з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили в середині листопада до 14 січня.