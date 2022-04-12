Подробиці затримання Медведчука повідомлять вже скоро – джерело

Віктор Медведчук (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

В Офісі президента готується відеозвернення, в якому президент Володимир Зеленський розповість подробиці затримання політика-втікача, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Про це "Сьогодні" повідомили джерела у правоохоронних органах.

Справа Медведчука