Прикордонники ловитимуть чоловіків, які незаконно перетнули кордон – Данілов

Данілов розповів, що деяких чоловіків перевірятимуть на кордоні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з усіма чоловіками, які незаконно перетнули кордон під час мобілізації, будуть розбиратися на зворотньому шляху. Прикордонники будуть виловлювати їх на зворотному шляху. Чоловіки, які виїхали після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів.

Про це Данілов сказав в ефірі українського телемарафону, передає Українська правда.

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"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно. Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів", – сказав Данілов.

Він додав, що кожен, хто поїхав у "відрядження", повинні мати окремий документ від прикордонників.

Кому заборонений виїзд за кордон?

Виїзд за межі України заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років, проте є винятки:

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чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби;

особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;

усиновлювачі, опікуни або ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

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