Пономарьов: Путін не переживе завершення війни

Опозиціонер вважає, що війна в Україні закінчиться для Росії її керівництва повним провалом / Фото: Колаж: Сьогодні

На президента РФ Володимир Путіна, війська якого вторглися в Україну та розбомбили багато мирних міст, незабаром чекає покарання, яке він навряд чи переживе. Про це в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24" повідомив російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Покарання буде спільним не тільки для тих, хто безпосередньо скоював злочини – це буде покарання для всього російського народу. Хтось крав, хтось вбивав, хтось ґвалтував, хтось мовчав, тим самим давав можливість вбивати, красти і ґвалтувати. Це питання насправді політичного рішення, яке буде прийняте після закінчення цієї жахливої війни. Я думаю, що це закінчення Путін не переживе, його найближчих поплічників чекає та сама доля, що й гітлерівських нацистів", – сказав він.

Також він нагадав, що німці, які двічі розв'язували війну незабаром "вилікувалися" і не йшлося навіть про десятиліття, все сталося набагато швидше.

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