Посол США на власні очі побачила Бородянку після звірств військових РФ – перша реакція (фото)

Бріджит Брінк побувала на місці бомбардувань Росією житлових будинків / Колаж "Сьогодні"

Новий американський посол Бріджит Брінк відвідала розтерзану російськими військами Бородянку в Київській області.

Про це повідомляється на сторінці посольства США у Facebook.

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Що відомо

У повідомленні йдеться, що Бріджит Брінк побувала у зруйнованій Бородянці разом із генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою.

"Посол Брінк відвідала Бородянку разом із генпрокурором України Венедіктовою, щоб на власні очі побачити наслідки звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії. Відповідальні за військові злочини – включаючи безпосередніх виконавців та замовників – мають постати перед судом. Окрім нашої безпосередньої підтримки Генеральної прокуратури України, США підтримують міжнародні розслідування, щоб притягнути до відповідальності за звірства, вчинені в Україні", – йдеться у повідомленні.

Реакція

"Бородянка жахливо постраждала. Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах", – написала ввечері на своїй сторінці у Twitter Бріджит Брінк.

Ситуація