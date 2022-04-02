Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді вплине на забезпечення окупантів, які оточили Харків — розвідка

Пожежа на нафтобазі вплине на забезпечення війська РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Пожежа на нафтобазі у російському Бєлгороді знищила кілька цистерн з нафтою. Це вплине на забезпечення військ російських окупантів, які оточили Харків.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

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Зазначається, що ймовірна втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів створить короткострокове додаткове навантаження на і без того затягнуті логістичні ланцюги Росії.

"Особливо може постраждати забезпечення російських військ, які оточили Харків (60 км від Бєлгорода)", — йдеться в повідомленні.

Окупанти обстріляли околицю Кривого Рогу

Російські окупанти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.

На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.