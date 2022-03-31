Пропонував капітулювати: у Львові заарештували блогера-сепаратиста за підозрою у держзраді

Гліба Ляшенка взяли під варту у залі суду. Фото: колаж "Сьогодні"
У Львові повідомили про підозру у державній зраді блогеру, який підтримував агресію РФ проти України.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Львівській області.
Використовуючи ЗМІ, зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора. Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями та закликами псевдоексперт навмисне зазіхав на суверенітет нашої держави.
Крім того, він займався дискредитацією державної політики та навмисне нівелював події на сході України.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 4 млн грн.
Крім того, Zaxid.net повідомляє, що йдеться про 33-річного блогера Гліба Ляшенка.
За даними "Детектора медіа", Ляшенко виправдовував вторгнення РФ в Україну. Він писав: "вісім років Росія просила і навіть благала Україну змінити свій курс. Україна вісім років відмовлялася. І ось результат". Блогер також пропонував Україні капітулювати, а відповідальність за вбитих окупантами українців покласти на президента України Володимира Зеленського.
Державна зрада проти України
- Народному депутату Іллі Киві повідомили підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України. На основі зібраних доказів визначено, що Кива своїми діями та висловлюваннями завдав колосальної шкоди Україні.
- Заступника голови Бердянської РДА Запорізької області підозрюють у держзраді. Вона добровільно співпрацювала із російськими окупантами.
- Служба безпеки України викрила громадянина України, що поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах. Також чоловік організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів. Його дії мали розхитати внутрішньополітичну обстановку в нашій країні і створити "потрібну інформаційну картинку" для РФ.
- В Україні за державну зраду та диверсію в умовах військового стану каратимуть у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.