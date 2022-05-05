Прорив "Азовсталі" дорого обійдеться РФ – військовий експерт

Бої на території "Азовсталь" можуть бути переломними / Фото: Колаж: Сьогодні

Бої за "Азовсталь" стануть чимось на зразок Сталінграда, – вважає військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, зачистка буде дуже довгою.

Про це він сказав в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Іван Ступак прокоментував ситуацію щодо можливого розвитку подій на підприємстві "Азовсталь", куди прорвалися окупанти.

"Це означає, що буде зачистка", – сказав Ступак.

"Ми не віримо путіну багато років, нещодавно він заявляв, що ніякого штурму "Азовсталі" не буде, що його умовно законсервують і підуть далі. Не стримали навіть такої обіцянки і почали активний штурм. Я впевнений, що буде зачистка".

Експерт наполіг, що триватиме вона "досить довго". На його думку, доки вона триватиме, окупанти зазнають величезних втрат.

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"Я хочу щоб ви розуміли, намагання захопити великий індустріальний об’єкт, провести на ньому наземну операцію, – це дуже ризиковано і затратно з точки зору втрат особового складу та техніки".

Експерт наголосив, що там, де не йтиме ворожа техніка, проходитимуть російські піхотинці. Він додав, що на підприємстві, так би мовити, є де розгулятися українським снайперам.

"Там роздолля для українських снайперів – короткими чергами буквально з кожного вікна – це буде дуже дорого коштувати росіянам".

Ступак підкреслив, що, на його думку, бої на території підприємства "Азовсталь" можуть стати переломними в цій війні.

"По аналогії зі Сталінградом, як би комусь подобалась чи ні ця аналогія, – плюс-мінус буде така сама історія".

Загалом Ступак оцінює ситуацію, як таку, що не є позитивною. Втім, позитивним є те, що, за умови наземної операції росіян не будуть задіяні їхні крилаті ракети та авіація.

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"В цьому плані буде легше, але піде піхота, в тому числі, і будуть ближні бої".

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