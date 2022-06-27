Ракетний удар по Кременчуку: у Зеленського назвали кількість жертв

Кирило Тимошенко повідомив про 2 загиблих унаслідок ракетного удару. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Офісі президента назвали перші дані про кількість жертв ракетного удару по ТРЦ в Кременчуку. Вже точно відомо про двох загиблих та 20 поранених. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Він наголосив, що окупанти вдарили ракетами по ТРЦ, де було понад тисячу відвідувачів.

"На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває", – написав він.

Що відомо про ракетний удар по Кременчуку

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. За попередніми даними, удар прийшовся у дуже людне місце. Тому, на жаль, є загиблі, повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

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Народний депутат Олексій Гончаренко написав, що може йтися про велику кількість загиблих. На місці удару дуже багато пожежників та автомобілів швидкої допомоги.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що ракетний удар окупанти завдали по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. У ТРЦ спалахнула масштабна пожежа.

"Кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності", - написав Зеленський, висловивши сумнів в адекватності та людяності росіян.

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Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін також повідомив про ракетний удар по ТРЦ з людьми в Кременчуці, назвавши його цинічним актом терору проти мирного населення, а Росію – державою-терористом.

Нагадаємо, в останні дні кількість ракетних ударів по Україні значно збільшилася. Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці.

Напередодні окупанти випустили пів сотні ракет по українських містах, є загиблі.