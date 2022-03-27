Референдуми на окупованих територіях не будуть визнані світовою спільнотою – Ніколенко

Спікер МЗС Олег Ніколенко розповів про долю референдумів в окупованих Росією територіях / Фото: Колаж: Сьогодні

Світова спільнота не визнає результатів "референдуму ЛНР" про входження до складу Росії. Про це кореспондентові "Сьогодні" розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Росія не залишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України.

"Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях юридично нікчемні і без правових наслідків. Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Росія отримає ще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка прискорить її падіння у прірву глобальної ізоляції", – сказав він.

Ситуація з "ЛДНР"