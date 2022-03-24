Росія завдала удару по Харкову з кораблів ЧФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракетами "Калібр", випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.
"У нас сьогодні було 44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо. 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Це ми вже називаємо "стабільною ситуацією". Крім того, у нас центр Харкова вчора вночі зазнав обстрілів із застосуванням ракет типу "Калібр", які було випущено з кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації", – розповів він.
За словами голови Харківської ОВА, в області критичною точкою залишається місто Ізюм, також обстріляли Золочів і Балаклію.
"Ми намагаємося довезти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоч це й залишається досить складним завданням, оскільки ворог нам не погоджує зелені коридори для доставки", – заявив Синєгубов.
У Харкові окупанти зруйнували майже тисячу будівель
Російські окупанти зруйнували 972 будівлі у Харкові, із них 778 – це житлові будинки. Проте вже зараз у місті обговорюють, як відновлюватимуть Харків.
Попри постійні обстріли з боку військ РФ, влада розглядає варіанти відновлення міста після війни.
"Сьогодні ми активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є ясне розуміння, як і що потрібно буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що ми усе виконаємо", – сказав мер Ігор Терехов.