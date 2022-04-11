Росія плодить фейки про знищення словацьких комплексів С-300 – Лещенко

Радник керівника Офіса президента Сергія Лещенко розвіяв чергову фейк РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує поширювати фейкову інформацію щоб демотивувати наших закордонних партнерів. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко на брифінгу .

За його словами, вкидання про нібито знищення С-300 РФ робить, щоб зупинити ту військову допомогу, яку надає Україні цивілізований світ.

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"РФ робить це для того, щоб через такі фейкові повідомлення демотивувати наших партнерів, мовляв передавайте, не передавайте, все одно вони будуть знищені. Також це робиться для того, щоб надіслати інший меседж: передане вами озброєння з великою часткою ймовірності опиниться в руках російської армії, і таким чином ви озброїте не Україну, а Росію. Ця інформація щодо знищення комплексів С-300 є фейковою", – сказав він.

РФ почала розповсюджувати фейки

Розповів, що джерелом цього фейку був спікер Міністерства оборони Росії, який щодня проводить брифінги, де видає бажане за дійсне. Прем'єр Словаччини Едуард Хегер спростував вкидання Міноборони РФ про знищення поставлених Україні зенітно-ракетних комплексів С-300.

Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба попереджав, що РФ готує масштабну кампанію фейків , спрямовану проти постачання зброї Україні.

Крім того, фейки російських пропагандистів про те, що в Україні нібито розробляють хімічну чи біологічну зброю, можуть свідчити, що РФ готуватиме нову операцію під чужим прапором. Зеленський заявляв, що жодного хімічного чи будь-якого іншого зброї масової поразки в Україні не розробляли і це знає весь світ. Якщо РФ зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь.