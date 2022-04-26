Росія розганяє нові фейки про війну в Україні: що придумали

У Російській Федерації поширюють нові фейки та маніпуляції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Пропагандисти Російської Федерації повідомили про "захоплення" архіву ОБСЄ в Маріуполі.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України, оприлюднивши дайджест ворожих фейків та маніпуляцій станом на ранок 26 квітня.

Реклама

Фейки Росії

Як зазначається, в "захопленому" архіві ОБСЄ було нібито "виявлено звіти організації, в яких задокументовано військові злочини ЗСУ, що не потрапили до офіційних зведень". Також у приміщенні нібито було "знайдено міни, що вказує на зв’язок ОБСЄ з постачанням зброї Києву". У Центрі повідомили, що це дезінформація.

Крім цього, Міноборони Росії заявило, що "в житловому будинку в Авдіївці неонацисти обладнали опорний пункт, на верхніх поверхах розмістили вогневі точки, у дворі – важку техніку, а жителями насильно прикриваються як "живим щитом". У Центрі протидії дезінформації заявили, що це фейк.

"Попри те, що Україна веде оборонну війну, ЗМІ Росії заявили про те, що ЗСУ обстріляли прикордонні селища Нехотіївка, Журавлівка та Головчино Білгородської області. Застерігаємо: це маніпуляція!" – вказали в Центрі.

Нагадаємо, речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що в Росії поширюють фейк про те, що українські спецслужби готують хімічну атаку на об'єкти в порту "Южний" в Одесі.

Реклама

Читайте також: