Словаччина поставить Україні гармати-вбивці: подробиці

Максимальна дальність стрілянини гаубиць становить 41 км / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна зі Словаччиною підписала контракт на постачання восьми гаубиць Zuzana 2 . Про це у своєму Twitter повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь.

"Радий підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana2 для України підписано – вісім штук буде доставлено в Україну. Дякуємо міністру оборони України Олексію Резнікову за його особисту участь, а також Konstructa Defence та колегам з Міністерства оборони Словаччини", – написав Надь.

Про гаубиця Zuzana 2

Самохідна артилерійська установка Zuzana 2 8x8 заснована на базі попередньої версії Zuzana, калібром 155 мм. Максимальна дальність стрілянини становить 41 км, а автоматична система зарядки дозволяє робити шість пострілів за хвилину.

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Гаубиця має довший ствол – 52 калібру (у попередній версії був 45), це дозволяє збільшити дальність стрілянини до 41 км.

Башта має повний поворот на 360 градусів (раніше було лише 60 градусів), а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено до трьох осіб. Крім того, Zuzana 2 має автомат заряджання і можливість вести вогонь в режимі планування вогню так, щоб кілька ракет потрапили в ціль одночасно.

Яка зброя має Україна

На передовій успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Крім того, поповнюється парк артилерії 155 мм калібру. В Україну вже надійшли САУ М109 однією з модифікацій.

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Берегова оборона України буде посилена ракетами Harpoon. Серед останніх надходжень понад 100 американських БПЛА різних типів.