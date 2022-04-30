Співпрацював з окупантами: меру Бурині оголосили підозру в держзраді

Правоохоронці затримали мера Бурини та його соратників. Колаж "Сьогодні"

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру міському голові Бурині, його заступнику та депутату міської ради. Вони підозрюються у співпраці з РФ під час тимчасової окупації на Сумщині.

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

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Тріо підозрюваних під час захоплення Буринської громади російськими військами погодилися на співпрацю з державою-агресором. Їм інкримінують співпрацю з ворогом та матеріальне забезпечення його збройних формувань.

"Підозрювані здійснювали інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку дій держави-агресора. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування", – йдеться у повідомленні.

На цей момент правоохоронці затримали мера та його соратників. Незабаром суд обере їм запобіжні заходи.

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Чиновника "Енергоатому" затримали за співпрацю з окупантами

На Рівненщині СБУ затримала директора з персоналу НАЕК "Енергоатом" Олега Бояринцева за підозрою у державній зраді. Про це повідомив представник колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна.

Бояринцев був затриманий на кордоні Львівської та Рівненської області на блокпосту.

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