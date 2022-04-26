Україна засуджує спроби Росії втягнути Придністров'я у війну – МЗС

У МЗС наголосили, що продовжують уважно відстежувати ситуацію. / Фото: Колаж: Сьогодні, dw.com

Україна занепокоєна спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Республіки Молдова.

Про це повідомили в МЗС України.

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Ситуація в Придністров'ї

"Хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю т. зв. міністерства державної безпеки, руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі у Тирасполі збіглися в часі із заявами російського військового командування про намір загарбати увесь південь України і встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови", – вказали в міністерстві.

Там заявили, що Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також засуджує "відчайдушні спроби" втягнути Придністровський регіон Молдови в розв’язану Росією повномасштабну війну проти України.

В МЗС закликали до деескалації напруженості та зазначили, що продовжують пильно відстежувати розвиток ситуації:

"Збройні сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема і на Південнобузькому напрямку".

Нагадаємо, вранці 26 квітня в невизнаному Придністров'ї, неподалік від кордону з Україною, прогриміли вибухи. Обійшлося без постраждалих, однак було підірвано радіоцентр, який ретранслював російське радіо.

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